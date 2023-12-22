Работник Театра музкомедии в Петербурге упал в оркестровую яму

Несчастный случай произошёл 8 апреля с 67-летним плотником.

Сотрудник Театра музыкальной комедии в Петербурге упал с высоты двух метров в оркестровую яму. Об этом стало известно Piter.tv.

Несчастный случай произошёл 8 апреля с 67-летним плотником. При каких обстоятельствах произошел данный несчастный случай, не уточняется.

Мужчину в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию. У него диагностировали открытую рану на груди с повреждением плевры и лёгких. По данному факту проводится проверка.

Ранее из окна на проспекте Героев выпал пенсионер.

Фото: unsplash