Театр музыкальной комедии отметит 97-летие международным гала-концертом

За постановку праздничной программы отвечает режиссер и балетмейстер Владимир Романовский.

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии готовится отметить 97-й день рождения. 12 и 13 сентября на сцене Большого зала пройдет Международный гала-концерт звезд оперетты Санкт-Петербурга и Венгрии.

За постановку праздничной программы отвечает режиссер и балетмейстер Владимир Романовский. Музыкальным сопровождением будут руководить дирижеры Ласло Маклари из Венгрии, а также Василий Черничка и Василий Юркевич.

Вместе с ведущими солистами Театра музыкальной комедии перед петербургской публикой выступят венгерские артисты Моника Фишль, Гергей Бончер и Никита Брага. Петербург и Будапешт связывают давние творческие отношения, а сотрудничество двух городов в сфере оперетты продолжается уже более десяти лет.

В праздничной программе собрали как хорошо знакомые публике произведения, так и музыкальные редкости. Зрители услышат фрагменты из сочинений Иоганна Штрауса, Франца Легара и Имре Кальмана — авторов, чьи произведения давно стали частью мировой опереточной классики.

Как отметил "Петербург2", не обойдется и без открытий. В программу включили редко исполняемые в России произведения Пала Абрахама, Франца Гроте, Йоханнеса Шульца, Рихарда Хойбергера, Ральфа Бенацки, Карло Ломбардо, Вирджилио Ранцатто и Анри Кристине. По замыслу организаторов, концерт позволит соединить популярные мелодии с настоящими музыкальными раритетами.

История самого театра тесно связана с Петербургом и историей страны. В годы Великой Отечественной войны артисты продолжали работать даже во время блокады Ленинграда. За 900 блокадных дней театр не прекращал показывать спектакли, помогая зрителям хотя бы ненадолго отвлечься от тяжелой реальности и сохранить надежду.

В день рождения театра праздничную атмосферу создадут не только солисты. В концерте также примут участие хор, оркестр и артисты балета.

Гала-концерты пройдут в рамках Года петербургской культуры. 12 и 13 сентября зрителей ждет программа, которая объединит петербургскую и венгерскую школы оперетты и позволит по-новому взглянуть на знакомый жанр.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии (Мария Ковалева)