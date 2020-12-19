За табличкой "Служебное помещение" в петербургском офисе "спряталась" улица и горы кирпича

В Интернете распространилось видео из Петербурга, на котором видно, что работы по сносу здания проходят прямо по соседству с офисом. За дверью "Служебное помещение" оказывается не кабинет, а улица, на которой лежат горы кирпича. Как утверждает пользователь, опубликовавший видео на портале Pikabu, ближайшей станцией метро к офису является "Сенная площадь", но точный адрес не стал называть.
В вакансии указано "уютный офис в центре города".
говорится в описании видео.
Пользователи задались вопросом, безопасно ли проводить демонтажные работы, если по соседству работают люди. Кроме того, работы очень шумные.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что воронежской улице снесли исторический дом вопреки запрету суда.
Видео: EndlessSkies / Pikabu
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