  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:40
103
nadezhda_sib
Код вставки плеера

За табличкой "Служебное помещение" в петербургском офисе "спряталась" улица и горы кирпича

0 0

Пользователь утверждает, что видео было снято в Петербурге.

В Интернете распространилось видео из Петербурга, на котором видно, что работы по сносу здания проходят прямо по соседству с офисом. За дверью "Служебное помещение" оказывается не кабинет, а улица, на которой лежат горы кирпича. Как утверждает пользователь, опубликовавший видео на портале Pikabu, ближайшей станцией метро к офису является "Сенная площадь", но точный адрес не стал называть.

В вакансии указано "уютный офис в центре города".

говорится в описании видео. 

Пользователи задались вопросом, безопасно ли проводить демонтажные работы, если по соседству работают люди. Кроме того, работы очень шумные. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что воронежской улице снесли исторический дом вопреки запрету суда.

Видео: EndlessSkies / Pikabu

Теги: офис, снос здание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии