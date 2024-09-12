Работы по строительству моста на русле Лены начнут весной

Айсен Николаев сообщил о подготовительном этапе строительства объекта.

Подготовка к строительству моста через реку Лена на территории Якутии должна быть проведена в предстоящий осенне-зимний период, а мероприятия на русле реки должны начаться после прохождения ледохода. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" на полях Восточного экономического форума во Владивостоке поделился глава российского региона Айсен Николаев. Чиновник отметил, что стройнадзор объекта осуществляется внимательно. Контроль за процессом возложен на концессионера, который выбирает подрядчиков. В текущий момент начался комплекс подготовительных работ.

Он включает монтаж временных мостов через протоки, доставку тех или иных грузов, подготовку оснований для установки пилонов. Также разворачивают бетонные заводы для работы на правом и левом берегу. Вся подготовка должна быть проведена в осенне-зимний период, чтобы уже после ледохода выйти на работы на русле реки. Айсен Николаев, глава региона

Напомним, что строительствоЛенского моста запланировано властями региона в период 2024-2028 годов. В перспективе переправа обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80 процентов местного населения. Протяженность конструкции составит более трех километров.

Опыт Якутии по охвату медициной Арктики предложили распространить в РФ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости