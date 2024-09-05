Опыт Якутии по охвату медициной Арктики предложили распространить в РФ

Айсен Николаев призвал коллег внедрять в регионах медицинский опыт Якутии.

Глава Якутии Айсен Николаев предложил распространить опыт российского региона по созданию мобильных медицинских бригад в Арктике, а также выездных хирургических бригад в регионы с труднодоступными территориями. Соответствующее заявление сделал глава Айсен Николаев, выступая на профильной сессии "Ориентиры передового здравоохранения на Дальнем Востоке. Лучшие практики". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Рассказал участникам сессии об инновационных подходах к здравоохранению в Якутии, в частности, о работе республиканского центра мобильных бригад и мобильного хирургического центра, которые уже доказали свою эффективность. Считаю, что эти проекты можно распространить. Айсен Николаев, глава регина

Напомним, что в Якутии с 2021 года властями объявлено Десятилетие здоровья. Одной из важнейших задач чиновники назвали доступность качественной медицины для каждого жителя республики. В прошлом году была запущена новая модель арктической медицины и создан региональный центр мобильных бригад, который охватил 89 населенных пунктов в Арктической зоне региона. В 2024 году стартовал проект "Мобильный хирургический центр". Бригады медиков регулярно выезжают в районные больницы, где оказывают необходимую специализированную хирургическую помощь, проводят практические мастер-классы районным хирургам.

В Якутии создадут международную орнитологическую обсерваторию.

Фото и видео: ВЭФ 2024