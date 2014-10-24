В Якутии создадут международную орнитологическую обсерваторию

Айсен Николаев рассказал о возможности наблюдения в регионе за стерхом.

Международную орнитологическую обсерваторию по наблюдению за перелетом стерхов откроют региональные власти в Томпонском районе, расположенном в восточной части Якутии. Соответствующее заявление сделал глава Якутии Айсен Николаев, выступая на профильной сессии "Экологическое благополучие и экономическая независимость". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Российский чиновник добавил, что указанное село остается одним из пунктов транзитного перелета стерхов до места зимовки на побережье озера Поянг в бассейне реки Янцзы находящейся в юго-восточной части Китая.

Обитает удивительная и красивая птица, которая всех восхищает - стерх. Он одновременно сильный и изящный, служит символом и нашей страны, и Дальнего Востока. В этом году мы начинаем проект по созданию в Охотском Перевозе международной орнитологической обсерватории. Айсен Николаев, глава регина

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Фото и видео: ВЭФ 2024