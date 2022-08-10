Перерасчет по стажу произвели автоматически без подачи каких-либо заявлений в Социальный фонд

Работающим пенсионерам увеличили пенсии на 437 рублей. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на федеральный закон "О страховых пенсиях".

Отмечается, что увеличение пенсий связано с традиционной индексацией, которая проводится ежегодно 1 августа. Перерасчет по стажу произвели автоматически без подачи каких-либо заявлений в Социальный фонд. Кроме того, размер пенсий увеличили за счет пенсионных баллов, накопленных от отчислений работодателей в прошлом году.

Ранее в Совфеде напомнили о прибавке к пенсии в августе.

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