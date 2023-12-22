Проверка 11-ти автобусных маршрутов прошла в Ленобласти

Нарушения были выявлены более чем у половины из них.

Комитет по транспорту Ленинградской области сообщил о наиболее часто встречающихся нарушениях со стороны перевозчиков. В период с 26 февраля по 1 марта было проведено проверка 11-ти автобусных маршрутов в Ленинградской области. Нарушения были выявлены более чем у половины из них.

Так, были нарушены интервалы движения у маршрутов №205, к-363, 680 и 885. Трансопртное ведомство уже передало соответствующую информацию перевозчику для принятия необходимых мер.

Кроме того, маршруты под номерами 486, 528 и 529 не были выполнены вовремя или вовсе были пропущены несколько отправлений. В отношении этих перевозчиков также будут приняты меры.

Ранее мы сообщили о том, что многодетным семьям Ленобласти предоставят авто повышенной вместимости без учёта критерия нуждаемости.

Фото: Комтранс Ленобласти