Работа Telegram восстановлена

Работа мессенджера Telegram восстановлена. Об этом в Twitter сообщил Павел Дуров.

Работа мессенджера Telegram восстановлена. Об этом в Twitter сообщил Павел Дуров.

По данным "Эхо Москвы", причиной сбоя стали масштабные отключения питания в окрестностях Амстердама.

"Фонтанка" отмечает, что сбой в работе мессенджера Telegram произошел в два часа ночи. Проблемы были зафиксированны с обменом сообщениями у 27% пользователей, 72% пожаловались, что Telegram не подключается вовсе. Вместе с Россией офлайн оказались Израиль, Дания, Украина, Белоруссия, Польша, Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что Telegram столкнулся с глобальным сбоем.