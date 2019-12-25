Педиатрический университет будет работать в усиленном режиме в майские праздники

Рабочие дни после первых майских каникул отмечены поступлением нескольких тяжелых пациентов.

Санкт-Петербургский педиатрический университет в начале мая работает в усиленном режиме, обеспечивая оказание неотложной помощи детям как жителям города, так и гостям Петербурга независимо от дня недели и праздничных дат. Кристина Скобелева, заместитель главного врача по лечебной деятельности, настоятельно советует родителям своевременно обращаться за квалифицированной поддержкой медиков.

Если состояние ребёнка внезапно ухудшилось и вызывает беспокойство, не стоит откладывать визит в медицинское учреждение. В клинике ребенку обеспечат изолированное помещение для минимизации контактов с другими больными, проведут тщательное обследование специалистами различных профилей, установят тяжесть заболевания и определят целесообразность стационарного лечения либо назначат дальнейшее лечение вне стационара.

Рабочие дни после первых майских каникул отмечены поступлением нескольких тяжелых пациентов. Например, 5 мая бригада врачей приняла мальчика-подростка с диагностированным сахарным диабетом I типа, у которого возникли осложнения в виде неконтролируемой гипергликемии и развившегося метаболического ацидоза. Ребенка немедленно доставили в специализированное отделение интенсивной терапии. Параллельно поступил юноша с хроническим заболеванием суставов, испытывавший сильные болевые ощущения в коленях. После необходимых обследований мальчик также прошел госпитализацию.

6 мая врачи приняли девочку одного года, которая пострадала от травмы головы за пределами России в конце апреля. Проведенное обследование подтвердило отсутствие серьезных повреждений, ребенок продолжил реабилитацию амбулаторно.

Скобелева добавила, что в праздники педиатры продолжат вести прием больных круглосуточно, обеспечивая полноценную медицинскую поддержку детям как в экстренных ситуациях, так и в порядке заранее спланированного лечения.

Фото: ВКонтакте/ Педиатрический университет | СПбГПМУ