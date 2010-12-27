В Петербурге двое мигрантов-рабочих упали со строек, но выжили

Один пострадавший в реанимации, второй - обездвижен.

Двое рабочих-мигрантов травмировались на строительных площадках Петербурга за 27 апреля. Оба иностранца упали с высоты. Они получили серьезные повреждения, но не погибли.

Первый случай произошел около часу дня на Херсонской улице. В НИИ Скорой помощи был госпитализирован 41-летний рабочий, упавший со стройки. Мигрант отделался переломом шейного отдела позвоночника, но выжил. У иностранца отнялись руки и ноги.

О втором несчастном случае сообщили экстренные службы около 15 часов дня. Приезжий из Узбекистана упал со строительных лесов, расположенных на шестом этаже. Инцидент произошел у дома пять корпус два по Митрофаньевской улице. Перед тем, как рухнуть, сотрудник занимался проводкой обязательной защитной сетки. На место вызвали медиков скорой помощи. Они доставили жертву в отделение НИИ имени Джанелидзе. У мужчины оказалась разбита голова, расколот череп. Он получил травмы живота и головы, ушиб легких и сердца, разрыв желудка, перелом таза и четырех позвонков. Сейчас пациент помещен в реанимацию. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Оба происшествия проверяются правоохранительными органами.

Фото: Piter.tv

