Рабочий выжил после падения с 12 этажа на юге Петербурга

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Утром 30 мая на юге Петербурга серьезно пострадал рабочий. 26-летнего молодого человека увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Рабочий упал с 12 этажа на строительной площадке ЖК "Променад". Его госпитализировали с травмами рук и живота, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, рваной раной верхней губы, закрытым переломом нижней челюсти и бедренной кости, обеих лучевых костей. Пострадавшего поместили в реанимацию с шоком третьей степени.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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