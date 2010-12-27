Рабочий "Лахта-центра" избил женщину и отнял у нее телефон

Подозреваемого искали полтора месяца.

Разнорабочего "Лахта-центра" задержали за ограбление женщины на севере Петербурга. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Инцидент произошел 2 января у седьмого дома по Торжковской улице. Мужчина напал на 38-летнюю женщину со спины, нанес несколько ударов по голове и забрал ее мобильный телефон. Полицейские не могли найти злоумышленника полтора месяца. Сейчас правоохранители задержали 22-летнего гражданина Узбекистана, который является разнорабочим в "Лахта-центре". Он проживал в гостинице на Торжковской улице. Его и считают главным подозреваемым по делу.

Проводится расследование, выясняются все обстоятельства инцидента.

Фото: официальный сайт "Лахта центр"