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Рабочий получил ожог ног во время прорыва трубы на Доблести
Сегодня, 9:06
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nadezhda_sib

Рабочий получил ожог ног во время прорыва трубы на Доблести

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Инцидент случился вечером 9-го июля.

Накануне, 9 июля на улице Доблести у дома №28/1 прорвало трубу. Один из рабочих пострадал. Об этом сообщили очевидцы из группы ВКонтакте ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

"Живу рядом, видел из окна. Вчера сделали трубы, сегодня прорыв",

 - прокомментировал запись другой участник группы 

Также очевидец рассказал о том, что при ликвидации технологического нарушения один из рабочих "Теплосети" провалился в открытый канализационный люк с кипятком. Мужчина получил серьезные ожоги обеих ног. Его госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе. По словам пресс-службы предприятия, угрозы его жизни и здоровью нет. 

На месте происшествия обеспечили все меры безопасности. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что авиакомпания "Россия" заплатит 340 тысяч рублей за пролитый на пассажирку чай

Фото: vk.com/spb_today

Теги: ожог, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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