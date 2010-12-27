Рабочий получил ожог ног во время прорыва трубы на Доблести

Инцидент случился вечером 9-го июля.

Накануне, 9 июля на улице Доблести у дома №28/1 прорвало трубу. Один из рабочих пострадал. Об этом сообщили очевидцы из группы ВКонтакте ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

"Живу рядом, видел из окна. Вчера сделали трубы, сегодня прорыв", - прокомментировал запись другой участник группы

Также очевидец рассказал о том, что при ликвидации технологического нарушения один из рабочих "Теплосети" провалился в открытый канализационный люк с кипятком. Мужчина получил серьезные ожоги обеих ног. Его госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе. По словам пресс-службы предприятия, угрозы его жизни и здоровью нет.

На месте происшествия обеспечили все меры безопасности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что авиакомпания "Россия" заплатит 340 тысяч рублей за пролитый на пассажирку чай.

Фото: vk.com/spb_today