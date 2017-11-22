Рабочий из КНДР разбился при падении с забора в Петербурге

Погибший работал сварщиком на объекте.

В понедельник, 30 июля, в Выборгском районе Северной столицы погиб строитель. Об этом сообщает канал "78".

Около полудня у строящегося дома №1 по Тихоокеанской улице в Парголово прохожие обнаружили тело 33-летнего гражданина КНДР. По всем признакам, мужчина упал с большой высоты. На место происшествия была вызвана полиция и скорая помощь. Правоохранительные органы установили, что иностранец свалился с 17-го этажа строящегося здания. Погибший работал сварщиком на объекте.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в прошлом году на производстве погиб 31 рабочий.

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