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В прошлом году 31 петербуржец погиб на производстве
Сегодня, 13:49
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alexandra08
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В прошлом году 31 петербуржец погиб на производстве

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Одним из лидеров неблагополучия стала сфера строительства.

В Петербурге число погибших на производстве выросло за последние три года, сообщает издание "Фонтанка".

Статистику травматизма опубликовали на сайте "Петростата". Количество погибших в прошлом году было самое высокое -  31 человек. Годом ранее погибло около 20 работников, и это на два больше, чем в 2015 - м году.    

Отметим, что самыми опасными отраслями оказались деревообрабатывающие производства – там произошло 330 несчастных случаев. Одним из лидеров неблагополучия стала сфера строительства. Почти треть погибших приходится на эту отрасль. В Ленобласти за прошлый год произошло 369 случаев травматизма на производстве: 22 человека погибли.

Фото: pixabay.com

Теги: гибель на производстве , петростат
Категории: Новости СПб

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