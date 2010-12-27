В прошлом году 31 петербуржец погиб на производстве

Одним из лидеров неблагополучия стала сфера строительства.

В Петербурге число погибших на производстве выросло за последние три года, сообщает издание "Фонтанка".

Статистику травматизма опубликовали на сайте "Петростата". Количество погибших в прошлом году было самое высокое - 31 человек. Годом ранее погибло около 20 работников, и это на два больше, чем в 2015 - м году.

Отметим, что самыми опасными отраслями оказались деревообрабатывающие производства – там произошло 330 несчастных случаев. Одним из лидеров неблагополучия стала сфера строительства. Почти треть погибших приходится на эту отрасль. В Ленобласти за прошлый год произошло 369 случаев травматизма на производстве: 22 человека погибли.

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