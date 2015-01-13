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Рабочие решили уложить асфальт на Долгоозерной улице во время снегопада
Сегодня, 20:29
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smirenny

Рабочие решили уложить асфальт на Долгоозерной улице во время снегопада

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В комментариях под фотографией петербуржцы спорили о "специальных технологиях".

Днем в среду, 3 февраля, петербуржцы поделились в соцсетях странной фотографией: дорожные рабочие укладывали асфальт прямо на снег во время снегопада. 

Рабочих заметили на перекрестке Долгоозерной улицы дома 5к1 и проспекта Авиаконструкторов. В комментариях горожане условно разделились на два фланга: одни высмеяли ситуацию, а другие заметили, что современные технологии позволяют укладывать асфальт при любой температуре. 

Также горожане с активной гражданской позицией заявили, что направили в дежурную службу запрос для прояснения ситуации.

Ранее мы писали, что в отделении "Почты России" на Долгоозерной задержали получателей гашишного масла.

Фото: vk.com/primor

Теги: дорожные работы, снегопад, укладка асфальта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Irina0006
Сегодня 21:04

Умoляю, пoмогите нaм! Hедавно мнe пpишлось пoхоронить cупруга, кoторый пoследние нeсколько лeт пpожил инвaлидом в pезультате ДТП. Bсе имeющиеся нa тoт мoмент дeньги я пoтратила нa eго пoхороны, a жили мы тoлько нa eго пoсобие. Cейчас я вынyждена хoть кaк-тo бoроться зa cвою жизнь и зa жизнь двyх cвоих мaленьких дeток, пoтому чтo y нaс нeт дeнег дaже нa eду. Мы не ели уже несколько дней... Квaртиру мы cнимаем, и eсли нe зaплатим, нaс пpосто вышвыpнут нa yлицу, пoтому чтo xозяину нeважно, eсть y мeня дeньги или нeт. Eсли eсть cреди людeй дoбрые и нeравнодушные, cпасите нaши дyши! Kарта cбер 2202 2019 0902 8082, мoе имя Иpина. Мы бyдем мoлиться зa кaждую кoпейку, кoторую вы cможете пoжертвовать. Здоровья вам и всего наилучшего!
 

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