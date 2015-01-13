Рабочие решили уложить асфальт на Долгоозерной улице во время снегопада

В комментариях под фотографией петербуржцы спорили о "специальных технологиях".

Днем в среду, 3 февраля, петербуржцы поделились в соцсетях странной фотографией: дорожные рабочие укладывали асфальт прямо на снег во время снегопада.

Рабочих заметили на перекрестке Долгоозерной улицы дома 5к1 и проспекта Авиаконструкторов. В комментариях горожане условно разделились на два фланга: одни высмеяли ситуацию, а другие заметили, что современные технологии позволяют укладывать асфальт при любой температуре.

Также горожане с активной гражданской позицией заявили, что направили в дежурную службу запрос для прояснения ситуации.

Ранее мы писали, что в отделении "Почты России" на Долгоозерной задержали получателей гашишного масла.

Фото: vk.com/primor