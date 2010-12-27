Рабочие внаглую вынесли вещи пассажира из зала ожидания на Московском вокзале

В Петербурге по горячим следам раскрыта кража имущества на транспортном объекте.

На Московском вокзале бригада разнорабочих незаконно присвоила себе имущество жителя Оренбурга. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции по Санкт-Петербургу. ЧП произошло на минувших выходных: четверо разнорабочих внаглую унесли из зала ожидания два чемодана потерпевшего. Мужчина ненадолго отлучился из зала, оставив свои вещи под наблюдением соседей. Однако у проходивших мимо работяг (трое мигрантов и один петербуржец) хватило смелости взять чемоданы в руки и пойти с ними на выход.

Когда оренбуржец обнаружил пропажу, то тут же побежал за помощью к транспортной полиции. Те оперативно разобрались в ситуации и задержали правонарушителей. В чемоданах оказались достаточно ценные вещи: строительный инструмент и ноутбук общей стоимостью в 150 000 рублей.

В ближайшее время четырех мужчин в возрасте от 20 до 32 лет, замешанных в этом деле, ждут следствие и суд. Они могут получить наказание до 5 лет лишения свободы по уголовной статье "Кража".

Фото: Piter.TV