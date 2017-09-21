На западе Москвы рабочие нашли четыре скелета

Кости принадлежат людям, которые погибли около семи лет назад.

Накануне, 12 ноября, специалисты, проводившие земляные работы на западе Москвы, сделали страшную находку. Они обнаружили четыре скелета, которые, по предварительной информации, принадлежат людям, умершим около семи лет назад. Об этом сообщают столичные СМИ.

Находкой заинтересовался Следственный комитет. В настоящее время устанавливаются личности погибших, выясняются причины их смерти. Назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в затопленном подвале морга Пикалево обнаружили скелет.

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