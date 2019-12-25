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Скелет бездомного нашли в лесу Ленобласти
Сегодня, 11:51
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Скелет бездомного нашли в лесу Ленобласти

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В кармане одежды нашли справку из "Ночлежки" на имя мужчины 1978 года рождения.

В Тосненском районе Ленинградской области нашли останки человека. По данным 78.ru, это может быть бездомный.

Вечером 27 октября в лесу около опоры линии электропередач посёлка Рябово были найдены скелетированные останки. Череп был отделён от скелета и расположен на расстоянии 20 м от него. В кармане одежды нашли справку из "Ночлежки" на имя мужчины 1978 года рождения.

Предполагаемая давность наступления смерти – 3-5 лет назад. Личность погибшего уточняется. Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. 

На выходных в Луге рекламщиков наркотиков вывезли в лес и залили краской.

Фото: pxhere

Теги: кости, лес, останки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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