На Калининской овощебазе рабочий скончался от травм из-за наезда погрузчика

В Калининском районе Петербурге произошел несчастный случай с рабочим овощебазы.Мужчину придавило погрузчиком. С тяжелейшими травмами пострадавшего доставили в больницу. Медики Елизаветинской больницы в течение продолжительного времени боролись за жизнь пациента, но тот скончался в реанимационном отделении.Причиной послужили травм груди, живота и конечностей, несовместимые с жизнью.

Установлено, что инцидент произошел на территории овощебазы по проспекту Непокоренных еще 15 апреля, но 32-летняя жертва погибла только накануне. Летальный исход настиг иностранца, приехавшего на заработки в Северную столицу из Азербайджана.

Фото: Piter.tv

