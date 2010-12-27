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На Калининской овощебазе рабочий скончался от травм из-за наезда погрузчика
Сегодня, 9:57
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lesjasap
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На Калининской овощебазе рабочий скончался от травм из-за наезда погрузчика

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В Калининском районе Петербурге произошел несчастный случай с рабочим овощебазы.Мужчину придавило погрузчиком. С тяжелейшими травмами пострадавшего доставили в больницу. Медики Елизаветинской больницы в течение продолжительного времени боролись за жизнь пациента, но тот скончался в реанимационном отделении.Причиной послужили травм груди, живота и конечностей, несовместимые с жизнью.

Установлено, что инцидент произошел на территории овощебазы по проспекту Непокоренных еще 15 апреля, но 32-летняя жертва погибла только накануне. Летальный исход настиг иностранца, приехавшего на заработки в Северную столицу из Азербайджана. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: калининская овощебаза , несчастный случай , погиб человек , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия

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