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На новой рабочей неделе в Петербурге будет пасмурно и дождливо
22 октября, 11:47
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nastya960
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На новой рабочей неделе в Петербурге будет пасмурно и дождливо

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Во вторник и среду столбик термометра не поднимется выше +7 градусов.

В Петербурге новая рабочая неделя началась с ухудшения погоды. Так в понедельник, 22 октября, в городе значительно похолодало, усилился ветер и стало дождливо. Об этом сообщает городской Гидрометцентр.

В понедельник в течение всего дня будут осадки, юго-западный и западный ветер усилится до 15-18 метров в секунду, столбик термометра не поднимется до +10 градусов.

В ближайшее время погода не будет улучшаться, во вторник и среду будет также пасмурно, температура и вовсе понизится до +6…+7 градусов. Возможно, ночью могут быть заморозки.

Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: дождь , пасмурно , погода
Категории: Лента новостей Новости СПб

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