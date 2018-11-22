Последнее воскресенье мая будет прохладным и дождливым

Воздух прогреется до +13...+15 градусов.

Сегодня, 29 мая, на погоду в Петербурге будет влиять тыловая часть циклона. В Северной столице сохранится прохлада. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Небо затянет тучами, но иногда горожане будут видеть солнце. В некоторых районах пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +13...+15 градусов. В Ленобласти градусники за окнами покажут +11...+16 градусов. Подует западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Синоптик отметил, что уже в понедельник в Петербурге потеплеет, будет ясная погода.

Ранее на Piter.tv: майская гроза и пасмурная погода ожидается в Ленобласти в воскресенье.

Фото: Piter.tv