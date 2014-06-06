Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей

Ночью столбики термометров опустятся до +3...+5 градусов, днем температура составит +5...+7 градусов.

В понедельник в Петербурге, 18 октября, будет дождливая и ветреная погода. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.

В понедельник в Северной столице будет облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью столбики термометров опустятся до +3...+5 градусов, днем температура составит +5...+7 градусов. В городе будет дуть западный, северо-западный ветер. Его скорость составит 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет слабо повышаться.

Ранее в Ленобласти понедельник начнется с дождей и мокрого снега. Днем столбики термометров покажут +2...+7 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: pexels

