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Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей
Сегодня, 17:03
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Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей

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Ночью столбики термометров опустятся до +3...+5 градусов, днем температура составит +5...+7 градусов.

В понедельник в Петербурге, 18 октября, будет дождливая и ветреная погода. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.

В понедельник в Северной столице будет облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью столбики термометров опустятся до +3...+5 градусов, днем температура составит +5...+7 градусов. В городе будет дуть западный, северо-западный ветер. Его скорость составит 7-12 метров в секунду. 

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет слабо повышаться. 

Ранее в Ленобласти понедельник начнется с дождей и мокрого снега. Днем столбики термометров покажут +2...+7 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. 

Фото: pexels
 

Теги: ветер, дождь, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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