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"РЖД" возобновил продажу билетов на поезда дальнего следования
Сегодня, 8:40
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lesjasap
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"РЖД" возобновил продажу билетов на поезда дальнего следования

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"РЖД" восстановили продажу билетов на отправления поездов с 1 января 2018 года.

С полуночи 17 ноября ОАО “РЖД” возобновило продажу билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщил представитель пресс-службы компании.
 
Приобрести билеты в общие и плацкартные вагоны можно на поезда с отправлением от первого января 2018 года. “РЖД” сохраняет за собой стратегию продажи билетов за за шестьдесят суток до планируемой поездки. В настоящее время можно забронировать билеты до 15 января включительно. 
 
Напомним, что накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев обязал компанию заняться восстановлением продажи билетов в общие и плацкартные вагоны.  Такое же поручение направлено в Министерство транспорта и ФАСу. Такое указание пришлось дать после того, как в начале ноября “РЖД” приостановило продажу из-за отсутствия решения по тарифным планам, которое должно было принять ФАС. 
Теги: билеты , дмитрий медведев , плацкарт , приказ медведева , ржд , тарифы , фас
Категории: Новости России

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