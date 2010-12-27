"РЖД" возобновил продажу билетов на поезда дальнего следования

"РЖД" восстановили продажу билетов на отправления поездов с 1 января 2018 года.

С полуночи 17 ноября ОАО “РЖД” возобновило продажу билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщил представитель пресс-службы компании.

Приобрести билеты в общие и плацкартные вагоны можно на поезда с отправлением от первого января 2018 года. “РЖД” сохраняет за собой стратегию продажи билетов за за шестьдесят суток до планируемой поездки. В настоящее время можно забронировать билеты до 15 января включительно.

Напомним, что накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев обязал компанию заняться восстановлением продажи билетов в общие и плацкартные вагоны. Такое же поручение направлено в Министерство транспорта и ФАСу. Такое указание пришлось дать после того, как в начале ноября “РЖД” приостановило продажу из-за отсутствия решения по тарифным планам, которое должно было принять ФАС.