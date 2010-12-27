РЖД снизил цены на "Сапсан" в майские праздники‍

Акция действует только в период проезда 8 и 9 мая.

"РЖД" снизила стоимость билетов на "Сапсан" во время майских праздников. Об этом сообщила-пресс-служба организации. Пассажиры смогут приобрести билеты по данному предложению только на 8 и 9 мая. Акция распространяется на маршруты до Москвы, Санкт-Петербурга и Новгорода. Стоит отметить, что некоторые направления подешевели в два раза.

Стоимость билета в экономический класс поезда "Сапсан" на участке Санкт-Петербург – Москва составляет 2005 рублей, на участке Санкт-Петербург – Нижний Новгород – 2368 рублей, а на участке Москва – Нижний Новгород – 952 рубля сообщили официальные представители "РЖД"

Значительное снижение билетов зафиксировано и в период с 3 по 13 мая.Более подробные условия проезда можно найти на сайте компании.

Фото: Piter.tv

