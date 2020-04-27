Может грозить церковно-административная ответственность.

РПЦ установила ответственность служителей за нарушение ограничений из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом решении сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19.

В официальном сообщении группы в телеграм-канале сказано, что в начале эпидемии не все восприняли вирус серьёзно, поэтому не соблюдали рекомендации врачей и священноначалия. Это привело к тому, что монастыри и храмы стали местами заражения новой коронавирусной инфекцией.

Указ патриарха "Об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции" опубликован на сайте Московского патриархата.

Теперь, если нарушение коронавирусных ограничений приведёт к заражению человека, служитель может предстать перед церковным судом. Или к церковно-административной ответственности.

В сообщении сказано, что меры направлены на то, чтобы избежать "массового заражения смертельной болезнью".

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Видео: YouTube / Jesus-Portal