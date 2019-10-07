РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя

Обращение о поддержке предложения направлено от Патриарха Кирилла.

РПЦ приняла в свою юрисдикцию бывший экзархат русских церквей Константинополя. Теперь для Архиепископии установлен особый режим, который соответствует традициям. Историческое заседание Священного Синода проводилось с готовности Патриарха Кирилла помочь епископам. Ранее представители церквей Константинополя обратились к Патриарху Московскому и Всея Руси с просьбой помочь в решении конфликта. Об этом сообщил заместитель управляющего делами епископ Зеленоградский Саава.

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции теперь является частью Московского Патриархата. Постановление принято в Троице-Сергиевой лавре днем 7 сентября.

Известно, что центр Константинопольского патриархата будет находиться в Париже.Большинство приходов расположены на территории Франции. Сама архиепископия была создана в 1931 году. Она объединила в себя русские заграничные приходы.

Напомним, что прихожане из Озерков недовольны возможным сносом храма.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Orthodox Church, AFP news agency