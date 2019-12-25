  1. Главная
РФ расширила перечень запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров
Сегодня, 10:24
d_s_sarkisov

Решение принято для предотвращения их использования в интересах украинских войск.

Правительство России расширило перечень запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на документ.

В перечень запрещенных к вывозу товаров вошли восемь химических соединений и материалов: ниобат лития, теллурид цинка, гадолиний-галлиевый гранат, арсенид галлия, фосфид галлия, обработанные и необработанные кварцевые пластины и полированные призмы из оксида теллура. Решение принято для предотвращения их использования в интересах украинских войск.

Также отмечается, что данные материалы "крайне востребованы при производстве электронно-оптической аппаратуры военного назначения". В пояснительной записке уточняется, что такая аппаратура применяется в украинскими вооруженными силами в зоне спецоперации.

