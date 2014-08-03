РФ представила стенд Discover Russia на туристической выставке в Гуанчжоу

Главной темой экспозиции выбрана зимняя тематика России.

С 12 по 14 сентября в китайском городе Гуанчжоу проходит международное туристическое событие — China (Guangdong) International Tourism Industry Expo, где представлена совместная экспозиция российского национального бренда Discover Russia. Организацией участия занимается Центр стратегических разработок, объединивший экспонаты от 14 российских регионов и шести партнёров-компаний, пишет "Петербургский дневник".

Среди представленных территорий: Москва, Кемеровская область (Кузбасс), Республика Татарстан, Иркутская область, Краснодарский край, Алтайский край, Тульская, Тверская, Владимирская, Смоленская, Тюменская и Свердловская области, Республика Бурятия и Республика Крым. Посетители узнают о новейших туристических направлениях, услугах ведущих операторов, уникальных объектах размещения и центрах медицинского и санаторно-курортного туризма.

Главной темой российской экспозиции выбрана зимняя тематика России. Специально оборудованная фотозона воспроизводит атмосферу праздничной Красной площади Москвы, дополнительно представлены сведения о зимних путешествиях, спортивных мероприятиях и этнических событиях.

Директор центра Олег Кочуга подчеркнул, что современные туристы из Китая предпочитают необычные направления и активное взаимодействие. Поэтому организаторы планируют провести анкетирование, чтобы лучше понять предпочтения аудитории и предложить соответствующие туристические предложения.

Россия остаётся важным направлением для китайских туристов. Туристический поток между странами в 2024 году вырос в 2,5 раза, достигнув 2,8 млн путешествий. Первые шесть месяцев 2025 года принесли дополнительное увеличение на 20 %, составив 1,4 млн визитов.

Начиная с 15 сентября, вводится временный 30-дневный безвизовый режим для российских туристов в Китае, действующий до 14 сентября 2026 года. Ожидается, что данная мера поспособствует дополнительному увеличению двустороннего туристического потока.

