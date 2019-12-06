В ФБР раскрыли дело при помощи российской полиции.

РФ помогла США вычислить предполагаемого хакера Якубца по его электронной почте. Об этом сообщила агент ФБР на заседании суда, объясняя, как удалось установить личность преступника. В Минюсте официально заявили, что раскрытию дела способствовали правоохранительные органы из России. Запрос был сделан из США еще в июле 2010 года. Америка отправила коллегам адрес почты aquamo@mail.ru, по которому и отследили предполагаемого злоумышленника.

Максим Якубц считается участником кибердвижения Evil Corp.Против корпорации Минфин США ввел ограничительные санкции за киберпреступления. Подозреваемых обвиняют в краже более 100 млн долларов при помощи вируса Dridex. Россиянин Максим Якубц считается организатором группировки. Ему заочно предъявлено обвинение в судах Небраски и Пенсильвании.

Ранее Piter.tv писал о том, что обнародована новая схема кражи данных клиентов российских банков.