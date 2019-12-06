РФ помогла США вычислить предполагаемого хакера Якубца по его электронной почте. Об этом сообщила агент ФБР на заседании суда, объясняя, как удалось установить личность преступника. В Минюсте официально заявили, что раскрытию дела способствовали правоохранительные органы из России. Запрос был сделан из США еще в июле 2010 года. Америка отправила коллегам адрес почты aquamo@mail.ru, по которому и отследили предполагаемого злоумышленника.
Максим Якубц считается участником кибердвижения Evil Corp.Против корпорации Минфин США ввел ограничительные санкции за киберпреступления. Подозреваемых обвиняют в краже более 100 млн долларов при помощи вируса Dridex. Россиянин Максим Якубц считается организатором группировки. Ему заочно предъявлено обвинение в судах Небраски и Пенсильвании.
Ранее Piter.tv писал о том, что обнародована новая схема кражи данных клиентов российских банков.
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