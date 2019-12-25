РФПИ подписал соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии

Предполагается, что производство вакцины запустят в июле.

Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии. Об этом сообщили в пресс-службе Итало-российской торговой палаты.

Отмечается, что накануне компания Adienne Srl предложила подписать стратегическое соглашение для производства российской вакцины "Спутник V" в Италии.

Впервые в Европе было подписано соглашение между РФПИ и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины "Спутник V" в Италии. цитата из пресс-релиза Итало-российской торговой палаты

Предполагается, что производство вакцины запустят в июле. До конца 2021 года планируют произвести 10 миллионов доз препарата.

Также отмечается, что запуск производства поможет открыть в Италии новые рабочие места.

Ранее мы писали, что российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Северной Македонии.

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