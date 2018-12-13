Названы регионы с максимальным запросом на смену губернатора

В ходе исследований заменялись уровень доверия к главам регионов и отношение к их деятельности.

Названы российские регионы с максимальным запросом на смену губернатора. Издание РБК опубликовало данные закрытого социологического исследования, проводимого для Кремля.

В ходе исследований специалисты замеряли уровень доверия к главам регионов и отношение к их деятельности. Наибольший запрос на смену губернаторов в России был зафиксирован в Архангельской области, в Севастополе, Республике Коми и Ингушетии.. Наименьшее желание менять главу города - у москвичей. В десятку губернаторов, за смену которых выступило наименьшее количество граждан, вошли Александр Моор (Тюменская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), Сергей Собянин и Рамзан Кадыров.

Ранее сообщалось, что Instagram-аккаунт губернатора Ленобласти набрал 10 тыс. подписчиков.

Видео: Youtube, Instagram Рамзана Кадырова.