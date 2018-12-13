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Instagram-аккаунт губернатора Ленобласти набрал 10 тыс. подписчиков

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По этому случаю Дрозденко записал короткое видео-обращение к своим фолловерам.

Блог губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в популярной соцсети Instagram теперь насчитывает более 10 тысяч подписчиков. По этому случаю Дрозденко записал короткое видео-обращение к своим фолловерам. 

Губернатор выразил слова благодарности всем подписчикам, а также тем, кто поддерживает и помогает ему на протяжении всей карьеры. Не обделил стороной Дрозденко и критиков, признав, что их мнение также важно для него.

"Самое главное — вы настоящие, честные и открытые . И я буду с вами честен и открыт", - добавил Алескандр Дрозденко. 
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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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