В Петербурге на торгах выставлены активы компании-планировщика "Крестов"

РАН продает организацию, занимающуюся планированием строительства зданий для государственных ведомств.

АО “Российский аукционный дом” проведет торги компании “Специальный проектно-изыскательный институт”, которая занималась планировкой строительства знаменитых “Крестов-2”. Известно, что планируется продать 100 процентов акций организации. Об этом рассказывают представители пресс-службы РАД.

Стартовая цена составит 142,2 миллиона рублей. Отметим, что выставленная на аукцион фирма занимается проектами для государственных ведомств, таких как ФСИН и МВД. Под ее руководством также возводятся здания для структур ГИБДД, полиции, МЧС и уголовно-исправительные заведения.По полученным сведениям, выручка компании за прошлый год достигла 24,3 миллиона рублей.

Основной актив СПИИ заключается в офисном помещении в почти 4 тысячи квадратных метров и земельном участке на 1,5 гектаров земли. Недвижимость находится на Куйбышевой улице недалеко от станции метро “Горьковская”.