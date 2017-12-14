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В Петербурге на торгах выставлены активы компании-планировщика "Крестов"
Вчера, 15:17
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lesjasap
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В Петербурге на торгах выставлены активы компании-планировщика "Крестов"

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РАН продает организацию, занимающуюся планированием строительства зданий для государственных ведомств.

АО “Российский аукционный дом”  проведет торги компании “Специальный проектно-изыскательный институт”, которая занималась планировкой строительства знаменитых “Крестов-2”. Известно, что планируется продать 100 процентов акций организации. Об этом рассказывают представители пресс-службы РАД.
 
Стартовая цена составит 142,2 миллиона рублей. Отметим, что выставленная на аукцион фирма занимается проектами для государственных ведомств, таких как ФСИН и МВД. Под ее руководством также возводятся здания для структур ГИБДД, полиции, МЧС и уголовно-исправительные заведения.По полученным сведениям, выручка компании за прошлый год достигла 24,3 миллиона рублей. 
 
Основной актив СПИИ заключается в офисном помещении в почти 4 тысячи квадратных метров и земельном участке на 1,5 гектаров земли. Недвижимость находится на Куйбышевой улице недалеко от станции метро “Горьковская”.
Теги: аукцион , кресты 2 , оао , проектирование , проектировщик , рад , спии , торги
Категории: Новости СПб

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