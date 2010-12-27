Инвестиционный фонд купил часть здания "Ростелекома" на Почтамтской

Российский аукционный дом продал помещение в дома 15А на Почтамтской улице, которое раньше принадлежало "Ростелекому".

На торгах продали шесть помещений в доме 15А на Почтамтской улице в Петербурге. Как уточняет пресс-служба Российского аукционного дома, общая площадь объектов составила 914 квадратных метров. В аукционе участвовали две компании. Нов итоге победу одержал закрытый паевой инвестиционный фонд ООО "Северо-западный фонд недвижимости". Им управляет ООО "Северо-западная управляющая компания".

Всего в пользование фонда ушло шесть помещений, которые раньше принадлежали "Ростелекому". Компанты расположены на цокольном, первом и четверном этажах. На момент начало торгов цена лота составляла 40,1 миллиона рублей. Но к концу выросла 40,6 миллиона.

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