Пятилетняя девочка впала в алкогольную кому под Иркутском

Появились подробности происшествия.

Страшное происшествие потрясло Могочи Иркутской области, после отравления алкоголем 5-летняя девочка впала в алкогольную кому.

Сообщается, что трагедия произошла ночью 31 декабря. В больницу поступила маленькая девочка с алкогольным отравлением. Несмотря на все усилия медиков, ребенок впал в кому.

В отношении 27-летней матери возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Как удалось выяснить, женщина распивала спиртное и уснула, оставив крепкий алкоголь в чашке на столе. Малышка выпила его.

Установлено, что молодая женщина была ранее судима, нигде не работала. У нее трое малолетних детей.

Она не занимается должным образом воспитанием трех своих малолетних детей, неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их содержанию и воспитанию, а также за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции. Прокуратура Забайкальского края

По требованию прокурора дети были незамедлительно изъяты из семьи. По результатам проверки прокурор района внес представление об устранении нарушений законодательства с требованием привлечь к строгой дисциплинарной ответственности сотрудников подразделения, которые своевременно не отреагировали и не приняли меры по изъятию детей у нерадивой мамами.

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV