В Ленобласти 5-летний мальчик выпал с 15 метров

Ребенок находится в крайне тяжёлом состоянии.

В Ломоносове ребенок попал в больницу после падения с пятого этажа многоэтажки, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что инцидент произошел в 12:45. 5-летний мальчик выпал из окна на глазах прохожего, который шел мимо дома 32 по Александровской улице.

Маленького Демида доставили в Детскую больницу №1 с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом головного мозга, тупой травмой живота и шоком 1 степени.

Врачи оценивают состояние ребенка, как крайне тяжелое. На данный момент он находится в реанимации.

По предварительным данным малыш упал из-за недосмотра родителей. Стоит отметить, что семья считается благополучной и на учетах не стоит.