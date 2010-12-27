Пятеро мигрантов "вежливо" ограбили стройку в Мурино

Неизвестные ограбили строительный объект во Всеволожском районе Санкт-Петербурга.

Около трех часов ночи 27 октября неизвестные ограбили компанию-подрядчика жилищного комплекса под Петербургом. Инцидент произошел на стройке по улице Авиаторов Балтики в поселке Мурино. Об этом сообщил охранник, которому преступники угрожали пистолетом.

По словам свидетеля событий, пятеро мужчин азиатской или кавказской внешности подъехали к пункту КПП, вышли из серебристой машины и приставили оружие к голове охранника. После этого злоумышленники связали жертву скотчем. Разбойники сорвали навесные замки с четырех строительных вагончиков, а также забрали с собой электроинструменты.

После ограбления мигранты освободили охранника от пут и скрылись в неизвестном направлении. настоящее время проводится расследование по данному делу. Список похищенного и размер причиненного ущерба устанавливается.