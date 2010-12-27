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Пятеро мигрантов "вежливо" ограбили стройку в Мурино
Сегодня, 13:23
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lesjasap
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Пятеро мигрантов "вежливо" ограбили стройку в Мурино

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Неизвестные ограбили строительный объект во Всеволожском районе Санкт-Петербурга.

Около трех часов ночи 27 октября неизвестные ограбили компанию-подрядчика жилищного комплекса под Петербургом. Инцидент произошел на стройке по улице Авиаторов Балтики в поселке Мурино.  Об этом сообщил охранник, которому преступники угрожали пистолетом. 
 
По словам свидетеля событий, пятеро мужчин азиатской или кавказской внешности подъехали к пункту КПП, вышли из серебристой машины и приставили оружие к голове охранника. После этого злоумышленники связали жертву скотчем. Разбойники сорвали навесные замки с четырех строительных вагончиков, а также забрали с собой электроинструменты. 
 
После ограбления мигранты освободили охранника от пут и скрылись в неизвестном направлении.  настоящее время проводится расследование по данному делу. Список похищенного и размер причиненного ущерба устанавливается. 
Теги: мигранты , мурино , ограбление , стройка
Категории: Новости СПб

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