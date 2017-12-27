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В квартире на Оптиков девушку связали хомутами и вынесли 5 млн рублей
Сегодня, 8:09
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lesjasap
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В квартире на Оптиков девушку связали хомутами и вынесли 5 млн рублей

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В Приморском районе грабители вынесли из квартиры пять миллионов рублей.

В Приморском районе неизвестные грабители совершили разбойное нападение на жилую квартиру. Сообщается, что преступление произошло по улице Оптиков. Злоумышленники вынесли из помещения пять миллионов рублей. Во время налета мужчины угрожали хозяевам ножом. 
 
По информации от сотрудников правоохранительных органов, один из воров попал на записи с камер видеонаблюдения, установленные в лифте дома. На ролике заметно, что подозреваемый старается отвернуться от объектива.
 
В настоящее время делом занимается полиция. Устанавливаются обстоятельства дела. 
Теги: видеонаблюдение , камеры , квартира , кража , ограбление , приморский район , пять миллионов рублей , улица оптиков
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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