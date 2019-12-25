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Пять километров проспекта Большевиков отремонтируют в 2022 году
Сегодня, 14:39
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Пять километров проспекта Большевиков отремонтируют в 2022 году

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Деньги на ремонт выделят из федерального бюджета.

В Невском районе отремонтируют проспект Большевиков от улицы Коллонтай до Дальневосточного. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Дорожное полотно заменят на участке протяженностью 5 км. Деньги на ремонт будут выделены из федерального бюджета, так как объект входит в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Изначально на ремонт собирались потратить 309 млн рублей. Возможно, сейчас сумма выросла. 

Подрядчик заменит асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, а также обновит разметку. В последний раз проспект Большевиков ремонтировали в 2012 году.  Водителей предупреждают, что из-за работ движение на участке от Дальневосточного проспекта до улицы Коллонтай будет ограничено. 

Всего в рамках нацпроекта в этом году планируют отремонтировать 80 км дорог в разных районах Петербурга. 

Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Теги: проспект большевиков, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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