Пять футболистов "Барселоны" переболели коронавирусом

Их имена не разглашаются.

Как сообщает издание As со ссылкой на радиостанцию RAC1, в "Барселоне" были установлены семь случаев заражения коронавирусом.

Пять игроков и два представителя тренерского штаба сдали положительные тесты на инфекцию еще в самом начале пандемии. Отмечается, что у всех болезнь протекала бессимптомно. Имена футболистов и тренеров, переболевших коронавирусом, не разглашаются. В настоящее время все игроки чувствуют себя хорошо и готовы выходить на поле.

Чемпионат Испании по футболу, прерваный из-за эпидемии коронавируса, возобновится 11 июня. Все оставшиеся матчи пройдут без зрителей. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Барселона" - 58 очков после 27 туров. Второе место занимает мадридский "Реал" с отставанием в два балла.

Ранее стало известно, что нынешний сезон чемпионата Испании планируют завершить 29 июля.

Видео: YouTube / FC Barcelona