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Пять человек пострадали в ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти
Сегодня, 22:49
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alexandra08

Пять человек пострадали в ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти

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Столкновение случилось в 15.30.

На трассе "Кола"  1 мая в ДТП пострадали 5 человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

Столкновение случилось в 15.30. Водитель "Hyundai Santa Fe" не уступил дорогу на повороте автомобилю KIA Ceed, у которого было преимущество. В результате машины столкнулись на 60-м километре трассы. В аварии 5 человек получили травмы разной степени тяжести. Среди них - водители автомобилей, еще один мужчина и 2 ребенка. Всех пострадавших отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе "Киа" столкнулась с грузовиком.

Фото: Дорожный инспектор.

Теги: авария трасса кола, кола, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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