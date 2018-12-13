Пять человек пострадали в ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти

Столкновение случилось в 15.30.

На трассе "Кола" 1 мая в ДТП пострадали 5 человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

Столкновение случилось в 15.30. Водитель "Hyundai Santa Fe" не уступил дорогу на повороте автомобилю KIA Ceed, у которого было преимущество. В результате машины столкнулись на 60-м километре трассы. В аварии 5 человек получили травмы разной степени тяжести. Среди них - водители автомобилей, еще один мужчина и 2 ребенка. Всех пострадавших отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе "Киа" столкнулась с грузовиком.

Фото: Дорожный инспектор.