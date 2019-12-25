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Пьяного угонщика "Ford" поймали на проспекте Народного Ополчения
Сегодня, 13:38
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Arinablinova

Пьяного угонщика "Ford" поймали на проспекте Народного Ополчения

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Об угоне заявили в тот момент, когда задержанный уже находился в полиции.

В понедельник, 9 марта, стало известно, что позавчера возле одного из домов на проспекте Народного Ополчения сотрудники ДПС остановили машину марки "Ford Kuga".  Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

За рулем обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Документов на машину при нем не оказалось, поэтому позднее его доставили в полицию. Пока в отношении него составляли  несколько административных дел, диспетчеру поступило сообщение об угоне данного автомобиля. 

В итоге задержанный стал фигурантом уже уголовного дела. На данный момент его отпустили под подписку о невыезде.

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Фото: pexels

 

Теги: задержание, полиция, пьяный водитель, угон
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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