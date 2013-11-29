Пьяного петербуржца с пистолетом задержали в военкомате

Позже выяснилось, что пистолет принадлежит сожительнице мужчины.

В Красногвардейском районе Петербурга 24 октября росгвардейцы и полицейские задержали пьяного мужчину с травматическим пистолетом в военкомате. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и области.

На месте инцидента нетрезвый мужчина увидел росгвардейцев и бросил пистолет на пол. Известно, что ранее он привлекался за мелкое хулиганство. Его доставили в отдел полиции.

Позже выяснилось, что пистолет принадлежит сожительнице мужчины. Владелицу травматического пистолета привлекли к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области.