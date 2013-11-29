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Пьяного петербуржца с пистолетом задержали в военкомате
Сегодня, 20:06
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Пьяного петербуржца с пистолетом задержали в военкомате

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Позже выяснилось, что пистолет принадлежит сожительнице мужчины.

В Красногвардейском районе Петербурга 24 октября росгвардейцы и полицейские задержали пьяного мужчину с травматическим пистолетом в военкомате. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и области. 

На месте инцидента нетрезвый мужчина увидел росгвардейцев и бросил пистолет на пол. Известно, что ранее он привлекался за мелкое хулиганство. Его доставили в отдел полиции. 

Позже выяснилось, что пистолет принадлежит сожительнице мужчины. Владелицу травматического пистолета привлекли к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия.

Фото:  пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области. 

Теги: военкомат, пистолет, сожителньица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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