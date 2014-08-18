Пьяным водителям выписали штрафов на 209 млн рублей в Петербурге и области

Количество подобных аварий сократилось почти на 30%, число пострадавших в таких ДТП стало меньше в 1,5 раза.

С начала этого года более 13 тыс. нетрезвых водителей задержали в Петербурге и Ленобласти. Это на 2 тыс. больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Из задержанных 1,2 тыс. водителей привлекли к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде. Почти 209 млн рублей штрафов наложили на любителей нетрезвой езды. Еще 1 тыс. нарушителей наказаны административным арестом.

Количество подобных аварий сократилось почти на 30%, число пострадавших в таких ДТП стало меньше в 1,5 раза.

Фото: Piter.tv