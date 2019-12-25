Пьяный житель Тихвина ранил двоих полицейских отверткой

Возбуждено уголовное дело.

В Тихвине местный житель в нетрезвом состоянии напал с отверткой на двоих полицейских. Об этом стало известно Piter.TV.

Сотрудники правоохранительных органов пытались выйти на след вора мобильного телефона и хотели опросить жителя одного из многоквартирных домов. Однако мужчина не пустил к себе инспекторов и воспользовался отверткой для обороны.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Дебошир доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что безработный житель Колпино три месяца развращал шестиклассника.

Фото: Pixabay