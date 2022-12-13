  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:58
110
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пьяный житель Кубани катался по станице в ванне на колесах

0 0

В отношении мужчины составлен административный протокол.

Нетрезвый водитель на территории Краснодарского края передвигался по кубанской станице Кугоейская в ванне на колесах от скутера Suzuki. Дополнительно к ванне также были прикручены двигатель и другие элементы. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы региональной Госавтоинспекции. В настоящее время транспортное средство изъято у владельца, а сам мужчина отстранен от управления. Инцидент зафиксирован утром 2 мая.

Инспекторы ДПС исключили из участия в дорожном движении водителя самодельного средства передвижения в алкогольном опьянении... У водителя отсутствовало право управления ТС  и имелись признаки опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта и нарушение речи.

пресс-служба ГИБДД по региону

Местные испекторы составили на мужчину административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем законного требования сотрудников  полиции о прохождении медицинского освидетельствования по вопросу его опьянения. В настоящее время ванна на колесиках отправлена на специализированную стоянку.

Депутат ЗакСа Петербурга предложил ввести налог на электросамокаты.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: ванна, гибдд, краснодарский край, мвд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии