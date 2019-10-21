Пьяный водитель Skoda покалечил двухлетнего ребёнка на проспекте Науки

Двухлетний мальчик из Volvo находится в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 20 октября, в Калининском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал маленький ребенок и три взрослых человека. Запись с места происшествия опубликовали в группе "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург".

ДТП произошло в шестом часу вечера на проспекте Науки, за рулем легкового автомобиля Skoda находился 29-летний водитель. Он врезался в стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль марки Volvo, водителем которой оказался 31-летний мужчина. В аварии пострадали оба водителя и два пассажира Volvo. Двухлетний мальчик из Volvo находится в тяжелом состоянии.

Уточняется также, что пьяный водитель уже привлекался к ответственности из-за вождения в нетрезвом виде.

Утром 21 октября иномарка влетела в "Оку" и отбросила ее на пешеходный переход на юго-западе Петербурга.

Видео: ВК/ Дорожный инспектор. Санкт-Петербург