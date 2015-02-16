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Петербуржец предстанет перед судом за то, что в пьяном состоянии толкнул инспектора ДПС
Сегодня, 11:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец предстанет перед судом за то, что в пьяном состоянии толкнул инспектора ДПС

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Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Пьяный петербуржец, оказавший сопротивление инспектору ДПС, предстанет перед Невским районным судом. 

По версии следствия, 37-летний обвиняемый 13 сентября 2024 года управлял автомобилем CHERY Tiggo в состоянии алкогольного опьянения. Во время езды у дома 2 по 1-му Рабфаковскому переулку его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. При проверке документов полицейский заметив признаки алкогольного опьянения у водителя, потребовал пройти в служебную машину. Не желая выполнять законные требования, мужчина с силой оттолкнул инспектора, отчего последний споткнулся и упал на землю.

Водитель обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv

Теги: водитель, дпс, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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