Петербуржец предстанет перед судом за то, что в пьяном состоянии толкнул инспектора ДПС

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Пьяный петербуржец, оказавший сопротивление инспектору ДПС, предстанет перед Невским районным судом.

По версии следствия, 37-летний обвиняемый 13 сентября 2024 года управлял автомобилем CHERY Tiggo в состоянии алкогольного опьянения. Во время езды у дома 2 по 1-му Рабфаковскому переулку его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. При проверке документов полицейский заметив признаки алкогольного опьянения у водителя, потребовал пройти в служебную машину. Не желая выполнять законные требования, мужчина с силой оттолкнул инспектора, отчего последний споткнулся и упал на землю.

Водитель обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv